Übersterblichkeit : Sterbefälle im April liegen acht Prozent über Durchschnittswert

Italien, Bergamo: In der besonders hart vom Coronavirus betroffenen Stadt werden Beerdigungen fast wie am Fließband abgehalten. Symbolbild. Foto: dpa/Claudio Furlan

Wiesbaden Im April sind in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mindestens 82.246 Menschen gestorben. Das seien acht Prozent oder 5.942 Fälle mehr als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre.

Mehr als 80.000 Sterbefälle in einem April habe es in Deutschland zuletzt im Jahr 1977 gegeben, teilten die Statistiker am Freitag in Wiesbaden mit. Die Sterbefallzahlen lagen demnach zudem von der 13. bis zur 18. Kalenderwoche 2020 - also vom 23. März bis 3. Mai - insgesamt 7.486 Fälle über dem Durchschnitt der vier Vorjahre.

Diese Befunde zur "Übersterblichkeit" deckten sich bei Betrachtung der absoluten Zahlen mit den Daten zu bestätigten Covid-19-Todesfällen, die beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet worden seien. In den Kalenderwochen 13 bis 18 vom 23. März bis 3. Mai seien nach Angaben des RKI insgesamt 7.083 Personen gestorben, die zuvor an Covid-19 erkrankt waren. Sowohl die Abweichung vom Durchschnitt bei den Gesamtzahlen als auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle seien in der 15. Kalenderwoche - also vom 6. bis 12. April - am größten gewesen, hieß es.

Die Zahlen bedeuteten zwar nicht, dass alle zusätzlich gezählten Fälle in der Sterbefallstatistik an Covid-19 gestorben seien. Rückgänge oder Anstiege bei anderen Todesursachen könnten ebenfalls einen Effekt auf die gesamten Sterbefallzahlen haben. Die Grippewelle als ein möglicher Einflussfaktor gelte allerdings "in diesem Jahr bereits seit Mitte März als beendet".

Im europäischen Vergleich sei das Ausmaß der "Übersterblichkeit" in Deutschland noch vergleichsweise gering. Das Statistische Amt Frankreichs beispielsweise weise für den Zeitraum vom 1. März bis zum 20. April gegenüber 2019 eine um 27 Prozent erhöhte Sterblichkeit aus. Das nationale Statistische Amt Italiens berichte sogar von einer um 49 Prozent erhöhten Sterbefallzahl für den März 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Auch die nationalen Statistischen Ämter Belgiens, Großbritanniens, der Niederlande, Österreichs, Portugals, Schwedens, der Schweiz und Spaniens stellten erhöhte Sterbefallzahlen fest, hieß es.



(anst/kna)