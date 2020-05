„König der Beatmungsgeräte“ : Trump sorgt für Überproduktion in den USA

Trump sorgt für Überproduktion in den USA

Washington Mit der steigenden Zahl an Covid-19-Patienten befürchteten die US-Behörden, die Beatmungsgeräte könnten knapp werden. Präsident Donald Trump zwang daraufhin die Industrie zur Produktion der Apparate in großem Umfang. Nun haben die USA zu viele davon.

Als die Forderung nach Beatmungsgeräten immer lauter wurde, machte Präsident Donald Trump Ende März ein kühnes Versprechen: Seine Regierung werde binnen 100 Tagen 100.000 Stück beschaffen. Zu dem Zeitpunkt hatte das US-Gesundheitsministerium noch keine neuen Geräte geordert, in den folgenden drei Wochen gab es sich dann aber alle Mühe, Trumps Versprechen Wirklichkeit werden zu lassen. Das Ministerium investierte fast drei Milliarden Dollar, um US-Hersteller zur Produktion der medizinischen Geräte in einem beispiellosen Tempo zu bewegen.

Bis Mitte Juli könnten nun mehr als 100.000 Beatmungsgeräte geliefert werden, wie aus Verträgen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen. Das wäre denn gut eine Woche nach Ablauf der 100-Tage-Frist, die Trump am 27. März gesetzt hatte. Bis Jahresende sollen gar fast 200.000 neue Beatmungsgeräte verfügbar sein. Die Zahl der Apparate, die US-Kliniken vor der Corona-Pandemie hatten, würde sich damit mehr als verdoppeln.

„Wir sind zum König der Beatmungsgeräte geworden, Tausende und Abertausende Beatmungsgeräte“, prahlte Trump am 29. April. Doch schon im April ging die Nachfrage nach den Maschinen zurück - obwohl die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in den USA inzwischen auf über 80.000 gestiegen ist. Der Grund: Viele Ärzte haben ungewöhnlich hohe Todesraten bei Patienten an Beatmungsgeräten beobachtet. Die Apparate setzen sie nur als letztes Mittel ein.