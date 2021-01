Kostenpflichtiger Inhalt: Warten auf die Zulassung : Diese Impfstoffe stehen in den Startlöchern

Die Welt wartet auf mehr Impfstoff gegen das Corona-Virus. Foto: dpa/Frank Molter

Brüssel Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Mittwoch über die Zulassungsempfehlung für den Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna entscheiden. Weitere könnten bald folgen. Ein Überblick über Impfstoffe in der Endphase der Entwicklung.