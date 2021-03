Neuer Impferlass für NRW : Über 70-Jährige werden nach Ostern geimpft

Düsseldorf Ab dem 8. April immunisieren die 53 Zentren in Nordrhein-Westfalen die nächste Altersgruppe. Die Termine werden jahr­gangsweise freigeschaltet. Ab sofort können chronisch Kranke drankommen, wenn die Impfzentren etwas übrig haben.

Bereits ab sofort gibt das Land den Impfzentren mehr Flexibilität. Sie können Dosen, die sie nicht für die Älteren oder für Lehrer, Erzieher und Polizisten benötigen, nun auch an andere Menschen geben, die in der Priorisierungsgruppe zwei der Impfverordnung erfasst sind. Dazu zählen insbesondere Menschen mit einer Vorerkrankung wie Diabetes, chronischer Nieren-, Lungen- oder akuter Krebserkrankung. „Das Land reagiert schnell und unbürokratisch auf die Meldung zahlreicher Kommunen, dass sie freie Terminkapazitäten haben. Wir stellen hiermit klar: Die Kommunen haben die Beinfreiheit, vorhandene Impfkapazitäten auch zu nutzen“, sagte Laumann.

Termin, Ehepartner, Kranke : So funktioniert das Impfen für die über 70-Jährigen in NRW

Die NRW-Grünen begrüßten Laumanns Initiative. Es sei in Ordnung, dass man die Reihenfolge flexibilisiere, sagte Mehrdad Mostofizadeh, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion. „Man hätte sich aber vieles ersparen können, indem man schon vorher deutlich besser geplant hätte. Nicht jede Region hat die gleiche Anzahl von Impfberechtigten. Da hätte man viel eher umverteilen müssen.“ Das Grundproblem bleibe der Mangel an Impfstoff. „Am Ende rennen wir einfach immer noch hinterher.“

Noch aber regiert der Mangel. Der Streit um die Verteilung des Impfstoffs beherrschte auch den EU-Gipfel am Donnerstag. Österreich hat sich mit Tschechien, Slowenien, Bulgarien, Kroatien und Lettland über eine Benachteiligung bei der Belieferung beschwert und fordert einen Ausgleich. Umso größer ist der Ärger über den überraschenden Fund von 29 Millionen Astrazeneca-Dosen in einer Fabrik in Italien. „Es ist schon absurd: Europa dürstet nach Impfstoff, und in Italien liegen Millionen Dosen im Lager, an andere impfstoffproduzierende Länder werden knapp zehn Millionen Dosen im Monat exportiert – und wir müssen unsere Bevölkerung vertrösten“, kritisierte Frank Ulrich Montgomery, der Chef des Weltärztebundes. Das könne man nicht mehr als kluge Politik darstellen.