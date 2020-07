Wegen Falschinformationen : Twitter löscht Trump-Tweets mit Corona-Video

Washington US-Präsident Donald Trump hat erneut mit der Verbreitung irreführender Informationen zum Coronavirus für Wirbel gesorgt. Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat mehrere Tweets des Präsidenten, die ein Video mit umstrittenen Angaben zur Pandemie beinhaltet haben, gelöscht.

Trump verbreitete am Montagabend eine Reihe von Tweets weiter, in denen für Hydroxychloroquin geworben wird. Der Präsident teilte außerdem eine Twitter-Botschaft, in der der führende US-Virenexperte Anthony Fauci attackiert wird: Das prominente Mitglied des Coronavirus-Krisenstabs des Weißen Hauses habe die Öffentlichkeit während der Pandemie „bei vielen Themen in die Irre geführt", unter anderem bei Hydroxychloroquin, hieß es in dem Tweet.