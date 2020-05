Fernsehen in Corona-Zeiten : Die Rückkehr des Studiopublikums

München/Köln Kein Publikum im Studio, Einblicke in Privatwohnungen von Korrespondenten: Corona hat die Produktionsbedingungen fürs Fernsehen verändert. Das allerdings soll nach dem Willen der Sender nicht so bleiben. Sie wollen zu den technischen Standards der Vor-Corona-Zeit zurück.

Die großen deutschen Fernsehsender wappnen sich für eine Zeit nach den strengsten Corona-Beschränkungen. RTL etwa erarbeitet ein Tribünenkonzept, das den Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter und der Zuschauer im Studio gewährleistet. Es sieht laut einer Sprecherin unter anderem vor, dass nur jede zweite Reihe und jeder zweite Platz besetzt sind. Und auch wenn sich Zuschauer selbst in den Hauptnachrichten-Sendungen inzwischen an Interviews mit Experten aus deren Wohnzimmer - teils mit wackeliger Übertragung und Doppelkinn-Perspektive vom Schreibtisch aus - gewöhnt haben könnten, wollen alle Sender zu den technischen Standards der Vor-Corona-Zeit zurück. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Auch RTL hat nach Angaben der Sprecherin vor allem in tagesaktuellen Sendungen und neuen Formaten mit Corona-Bezug auf Videoschalten und -konferenzen zurückgegriffen. „Es hat sich aber recht schnell herauskristallisiert, dass sich die Zuschauer gerade im TV eher Normalität – und damit auch die gewohnten technischen Standards – wünschen.“ Ähnlich äußerte sich ein ZDF-Sprecher: „Es spricht nichts dagegen, auch nach der Pandemie Gäste hin- und wieder per Schalte ins Studio zu holen.“ Dies sei auch in der Vergangenheit üblich gewesen. „In der aktuellen Häufigkeit sind die Schalten aber ein Kompromiss, der in der coronafreien Zeit wieder zurückgefahren wird.“