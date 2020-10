Corona-kranker US-Präsident : Trump verlässt Krankenhaus pünktlich zu den Abendnachrichten

Us-Präsident Donald Trump bei seiner Rückkehr in den Krankenhausbereich des Weißen Hauses. Foto: AP/Evan Vucci

Washington US-Präsident Donald Trump will partout nicht im Krankenhaus bleiben. Obwohl er nach Angaben seiner Ärzte „noch nicht über den Berg“ ist, kehrt er ins Weiße Haus zurück - das einen eigenen Krankenhaustrakt hat.

Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump hat in einem Video nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus seine Behauptung bekräftigt, die amerikanische Öffentlichkeit aufgerufen, sich nicht vor dem Coronavirus zu fürchten. „Wir haben die beste medizinische Ausstattung. Wir haben die beste Medizin“, sagte Trump. Nur die wenigsten US-Bürger haben den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung wie der US-Präsident, der derzeit mit nicht zugelassenen Medikamenten behandelt wird.

Das nach seiner Rückkehr von einem dreitägigen Krankenhausaufenthalt aufgenommene Video dürfte bei Ärzten Entsetzen auslösen. Mit dem Virus sind in den USA mehr als 210.000 Menschen gestorben, weltweit mehr als eine Million.

Vor diesem Auftritt hatte Trump am Montagabend (Ortszeit) nach nur drei Tagen Behandlung das Walter Reed-Militärkrankenhaus verlassen, um ins Weiße Haus zurückzukehren. Dort soll er nach Angaben seines Arztes weiter behandelt werden, da er für den Zeitraum einer Woche wohl noch nicht „über dem Berg“ sei. Das Weiße Haus hat einen eigenen Krankenhaustrakt.

Den Zeitpunkt des Transports legte Trump dabei auf kurz nach 18.30 Uhr (Ortszeit). Dann beginnen bei den großen Sendern die Abendnachrichten. Der 74-Jährige zeigte wartenden Journalisten in einer Siegergeste die Faust. Den Reportern sagte er: „Danke vielmals“. Dann wurde Trump zu einem wartenden Hubschrauber gefahren, der ihn zurück zum wenige Kilometer entfernten Weißen Haus flog. Dort nahm der Präsident demonstrativ die Schutzmaske ab, die er bis dahin getragen hatte - obwohl er nach wie vor ansteckend ist.

Die US-Gesundheitsbehörden empfehlen dringend, dass Infizierte sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben sollen, um andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Im Widerspruch dazu hatte Trump unmittelbar vor seinem Auftritt vor dem Krankenhaus im Kurzbotschaftendienst Twitter angekündigt, dass er bald den Wahlkampf wieder aufnehmen wolle. Zuvor hatte ein Sprecher mitgeteilt, Trump wolle an der für den 15. Oktober geplanten TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden teilnehmen.

"Wenn die Wissenschaftler sagen, dass es sicher ist und die Abstandsregelungen eingehalten werden, dann denke ich, dass das in Ordnung ist. Ich werde alles tun, was die Experten für angemessen halten", sagte Biden, der am Wochenende negativ auf Covid-19 getestet hatte.

Trump war am vergangenen Freitag wegen einer Corona-Infektion in das in Bethesda nördlich von Washington gelegene Militärkrankenhaus Walter Reed eingeliefert worden. Seitdem hat es schwammige und widersprüchliche Angaben seiner Ärzte und des Weißen Hauses über den Zustand des Präsidenten gegeben.

Am Montag kündigte Trump dann auf Twitter an, das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen zu wollen - und sorgte mit neuen verharmlosenden Äußerungen über die tödliche Pandemie für Empörung. "Ich fühle mich richtig gut!", twitterte Trump. "Habt keine Angst vor Covid. Lasst nicht zu, dass es euer Leben beherrscht." Kritiker verurteilten die Äußerungen angesichts von inzwischen rund 210.000 Corona-Toten in den USA als verantwortungslos.

