Corona-kranker US-Präsident : Trump verlässt Krankenhaus pünktlich zu den Abendnachrichten

Washington US-Präsident Donald Trump will partout nicht im Krankenhaus bleiben. Obwohl er nach Angaben seiner Ärzte „noch nicht über den Berg“ ist, kehrt er ins Weiße Haus zurück - das einen eigenen Krankenhaustrakt hat.

Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump hat am Montagabend nach nur drei Tagen Behandlung das Walter Reed-Militärkrankenhaus verlassen, um ins Weiße Haus zurückzukehren. Dort soll er nach Angaben seines Arztes weiter behandelt werden, da er für den Zeitraum einer Woche wohl noch nicht „über dem Berg“ sei. Das Weiße Haus hat einen eigenen Krankenhaustrakt.

Trump war am vergangenen Freitag wegen einer Corona-Infektion in das in Bethesda nördlich von Washington gelegene Militärkrankenhaus Walter Reed eingeliefert worden. Seitdem hat es schwammige und widersprüchliche Angaben seiner Ärzte und des Weißen Hauses über den Zustand des Präsidenten gegeben.

Am Montag kündigte Trump dann auf Twitter an, das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen zu wollen - und sorgte mit neuen verharmlosenden Äußerungen über die tödliche Pandemie für Empörung. "Ich fühle mich richtig gut!", twitterte Trump. "Habt keine Angst vor Covid. Lasst nicht zu, dass es euer Leben beherrscht." Kritiker verurteilten die Äußerungen angesichts von inzwischen rund 210.000 Corona-Toten in den USA als verantwortungslos.