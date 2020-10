Chloroquin und Remdesivir : Trump und seine umstrittenen Arznei-Tipps

Leverkusen Der US-Präsident hatte lange für Chloroquin geworben. Doch die Behörden zogen die Notbremse für das von Bayer entwickelte Mittel, von dem der Leverkusener Konzern acht Millionen Tabletten an den Bund gespendet hat. Nun bekommt Trump Remdesivir.

Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten immer wieder das Malaria-Medikament Chloroquin als Arznei gegen Covid-19 gepriesen. Es sei ein „Geschenk des Himmels“. Doch der nun selbst mit dem Corona-Virus infizierte Präsident bekommt es nicht - und das aus gutem Grund. Im Juni stoppten Forscher eine internationale Studie zu Chloroquin, die unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführt worden war, weil das Mittel die Sterblichkeit von Patienten nicht senkte und zudem gefährliche Nebenwirkungen hat.

Trump hatte sich massiv für das Mittel eingesetzt. Unter anderem hatte er ein Video retweetet, in dem eine Ärztin namens Stella Immanuel erklärte, sie habe erfolgreich Hunderte Corona-Patienten unter anderem mit Hydroxy-Chloroquin behandelt. Der Kurznachrichtendienst Twitter löschte Trumps Tweet später wegen Irreführung der Öffentlichkeit. Trump gab zwischenzeitig sogar an, das Mittel selbst zur Vorbeugung genommen zu haben, da es gut sei.

Chloroquin wurde 1934 von Bayer-Forschern in Wuppertal-Elberfeld zur Behandlung und Prophylaxe von Malaria entwickelt und unter dem Namen Resochin in den Handel gebracht. Der deutsche Pharma-Konzern produzierte das Mittel noch bis 2019, wenn auch nicht in Wuppertal. Seit Ablauf des Patentschutzes hatten es parallel auch andere Pharmafirmen produziert.

Mit Beginn der Pandemie fuhr Bayer die Produktion wieder an, Bayer-Chef Werner Baumann zeigte sich hoffnungsvoll: „Verschiedene Untersuchungen in Laboren und Kliniken liefern erste Hinweise darauf, dass Chloroquin zur Behandlung bei Covid-19-Patienten geeignet sein könnte“, erklärte er im April. Bayer spendete öffentlichkeitswirksam acht Millionen Tabletten an die Bundesregierung und kündigte an, sie gratis abzugeben.