Wirbel um Veranstaltung : Trump kommt zu strittigem Feuerwerk am Mount Rushmore

Washington Für die Feuerwerksshow wurden trotz des Coronavirus 7500 Tickets verkauft. Gouverneurin Kristi Noem sagt, Abstand zu anderen müsse bei der Veranstaltung nicht eingehalten werden. Indigene Amerikaner legen Protest ein.

US-Präsident Donald Trump beginnt das Wochenende des Unabhängigkeitstags in den USA mit der Teilnahme an einem umstrittenen Feuerwerk am Mount Rushmore. Trump wird voraussichtlich am (heutigen) Freitag bei der Veranstaltung im US-Staat South Dakota sprechen. Für die Feuerwerksshow wurden ungeachtet des Coronavirus 7500 Tickets verkauft. Trump kündigte am Donnerstag an, es werde eine „Darbietung, wie sie wenige Menschen gesehen haben“.