Bundesverfassungsgericht entscheidet : Braucht es staatliche Vorgaben für Triage in der Corona-Pandemie?

Braucht es staatliche Vorgaben für Triage in der Corona-Pandemie?

Karlsruhe In der Corona-Pandemie droht die Situation, dass Intensivstationen nicht mehr alle Patienten aufnehmen können – und eine Auswahl treffen müssen. Neun Menschen mit Behinderungen befürchten, im Zweifel aufgegeben zu werden. Sie wollen den Gesetzgeber zu Vorgaben zwingen.

Die Vorstellung, dass Ärzte auf überlasteten Intensivstationen Patienten aufgeben müssen, ist für viele ein Horrorszenario. Muss der Staat in der Corona-Pandemie für die sogenannte Triage Auswahlkriterien vorgeben? Neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen befürchten, ohne solche Vorgaben von Ärzten aufgegeben zu werden, und haben Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht (Az. 1 BvR 1541/20). An diesem Dienstag (9.30 Uhr) veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung.