Rita Wilson nach Erkrankung : Tom Hanks’ Frau spricht über Covid-19 und Chloroquin-Nebenwirkungen

Los Angeles Einen guten Monat nach ihrer Covid-19-Erkrankung hat die US-Schauspielerin Rita Wilson über ihre Beschwerden und die ihres Mannes, Tom Hanks, gesprochen.

Es sei sehr schmerzhaft und unangenehm gewesen, sagte Wilson in der Dienstag ausgestrahlten US-Sendung „CBS This Morning“. Sie habe hohes Fieber und Schüttelfröste „wie nie zuvor“ gehabt. Die Symptome ihres Mannes seien milder gewesen. Sein Fieber sei nicht so hoch gegangen und er habe nicht seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren.