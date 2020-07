Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück : Weitere Tönnies-Mitarbeiter sollen mit Corona infiziert sein

Rheda-Wiedenbrück 20 weitere Mitarbeiter des Schlachtbetriebs Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen sind laut Medienbericht mit dem Coronavirus infiziert. Der Krisenstab soll deshalb zusammenkommen.

Die infizierten Arbeiter seien in den vergangenen Tagen im Werk tätig gewesen. Das Gesundheitsamt würde nun ermitteln, mit welchen weiteren Personen die Betroffenen in Kontakt gewesen seien. Man wolle außerdem prüfen, ob sich die Arbeiter und ihre Kontaktpersonen wie vorgescheieben in Quarantäne begeben. Heute um 11 Uhr soll der Krisenstab des Kreises wegen des neuen Corona-Ausbruchs zusammenkommen. Ein Sprecher der Firma Tönnies wird in dem Bericht zitiert. Er sagte, dass der Sachverhalt derzeit geprüft werde. Der Tönnies-Betrieb wurde Mitte Juni wegen etlicher Corona-Fälle in der Belegschaft für gut einen Monat geschlossen.