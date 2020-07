Tierrechtsorganisation : PETA befürchtet mehr ausgesetzte Tiere wegen Corona

Stuttgart Wegen der Corona-Pandemie befürchtet die Tierschutzorganisation PETA für 2020 einen Anstieg an ausgesetzten Tieren. Generell landen im Sommer in Deutschland mehr Tiere auf der Straße. Die aktuelle Situation könnte dies nun verschärfen, warnen die Tierschützer.

Die Tierrechtsorganisation PETA befürchtet für diesen Sommer einen dramatischen Anstieg der Zahl ausgesetzter Tiere. Viele Menschen hätten sich in den vergangenen Monaten, weil sie viel zu Hause waren, unüberlegt ein Tier zugelegt. Da sich die Corona-Beschränkungen langsam lockerten, würden möglicherweise viele der neuen Mitbewohner nun lästig und auf Parkplätzen, Feldern oder in Wäldern zurückgelassen, teilte PETA am Montag in Stuttgart mit.