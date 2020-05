Ex-Ministerpräsident : Thüringer FDP-Politiker Kemmerich läuft auf Anti-Corona-Demo mit - nun gibt es Kritik

Erfurt Auf sogenannten „Hygiene-Demos“ ist spezielles Klientel unterwegs: von ganz links bis ganz rechts hin zu Verschwörungstheoretikern. Jetzt ist auch Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen mitgelaufen. Es hagelt Kritik.

Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich hat an einem Protest gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen und damit heftige Kritik auf sich gezogen. Seine Teilnahme bestätigte der FDP-Politiker am Samstagabend selbst bei Twitter.

Heute habe ich an einer Veranstaltung in #Gera teilgenommen. Für Verhältnismäßigkeit und einen #Corona -Exit mit Maß und Mitte. Veranstalter war Peter Schmidt, Unternehmer und Mitglied im #CDU #Wirtschaftsrat . Es gab zwei Redner: der anmeldende Unternehmer und ich. #NoAfD pic.twitter.com/XcJ432YdbN

Er habe an einer Veranstaltung in Gera für „Verhältnismäßigkeit und einen Corona-Exit mit Maß und Mitte“ teilgenommen, schrieb Kemmerich. In mehreren deutschen Städten hatten am Samstag Tausende gegen die Maßnahmen in der Pandemie demonstriert.