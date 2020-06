Coronavirus in NRW : SPD-Fraktionschef Kutschaty kritisiert Laschets Lockdown-Beschluss

"Wir haben es im Kreis Gütersloh mit dem bisher größten einzelnen Geschehen zu tun. Dieser Ausbruch birgt ein enormes Pandemie-Risiko", sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. "Im Kreis Coesfeld ist es uns schon einmal gelungen, ein solches Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Das ist, was wir jetzt im Kreis Gütersloh leisten müssen." Darüber sei in den letzten Tagen rund um die Uhr gesprochen worden. "Wir werden jetzt erstmals in Deutschland einen ganzen Kreis zurückführen auf die Maßnahmen, die vor wenigen Wochen gegolten haben", so Laschet. 7000 Personen seien bereits ohne positives Ergebnis in Quarantäne gesetzt.