Thailand, USA, Mexiko : Was Reisende außerhalb von Europa wissen müssen

Was Reisende außerhalb von Europa wissen müssen

Für die Einreise in die Malediven gelten einige Regeln. Foto: Evers Gottfried/Evers, Gottfried (eve)

Berlin In den USA wird derzeit darüber diskutiert, ob nur noch vollständig geimpfte Touristen ins Land kommen dürfen. Welche Einreisebestimmungen gelten rund um die Welt? Beliebte Reiseländer im Überblick.

In den USA könnte laut Medienberichten eine vollständige Corona-Impfung künftig eine Einreisevoraussetzung für Touristen sein. Anderenfalls könnte an der Grenze die Abweisung drohen. Doch wie sehen die Einreisebestimmungen für Deutsche in anderen beliebten Urlaubsländern außerhalb Europas aktuell aus?