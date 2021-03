Berlin : Testen vor dem Fliegen wird die neue Normalität

Berlin Deutschlands Feriengebiete sollen Ostern dicht bleiben, die Luftfahrtbranche setzt Testen als vorrangige Schutzstrategie durch. Tui und DER Touristik stehen bereit.

Die Lobby der deutschen Pensionsbetreiber, Ferienhausanbieter oder Hotelbesitzer hat nur wenig zu sagen, die Luftfahrtunternehmen und Tourismusveranstalter finden dagegen in Berlin ein offenes Ohr. So lassen sich die touristischen Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz zugespitzt zusammenfassen. Denn während es über Ostern nicht erlaubt sein soll, dass eine Familie innerhalb Deutschlands eine Ferienwohnung mietet, erhält die Luftfahrtbranche von der Politik das, was sie seit Monaten vorschlägt: Massenhaft Tests vor Abflügen sollen das Einsteigen in einen Jet wieder attraktiver machen. Und nachdem mehrere Staaten, beispielsweise die Türkei und Spanien, schon die Testpflicht vor Abflug durchgesetzt haben, indem sie eine Einreise ohne negatives Testergebnis verboten, zieht Deutschland nach: Für alle Flüge soll ein Test vor Abflug in die Bundesrepublik verpflichtend werden. Das werde „Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland“.