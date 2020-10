Auch Regionen in England : Teile der Niederlande und Schottland zu Corona-Risikogebieten erklärt

Auch Regionen in England

Menschen stragen Mund-Nase-Bedeckungne in Amsterdam (Archivfoto). Foto: AFP/KOEN VAN WEEL

Berlin Die Bundesregierung hat nun die gesamten Niederlande, bis auf die Provinzen Zeeland und Limburg, zum Risikogebiet erklärt. Auch ganz Schottland ist betroffen. Teile Englands gelten ebenso aus deutscher Sicht als Risikogebiet.

Die Bundesregierung hat ganz Schottland sowie Teile Englands und weite Teile der Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde am Freitag entsprechend aktualisiert. Es wird erwartet, dass das Auswärtige Amt für alle diese Gebiete noch im Laufe des Abends eine Reisewarnung ausspricht.

Nach Angaben des RKI ist nach dem neuesten Stand die gesamte Niederlande mit Ausnahme der Provinzen Zeeland und Limburg betroffen. In England sind die Regionen North West, North East und Yorkshire and the Humbers nun aus deutscher Sicht Risikogebiete.