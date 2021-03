Corona-Hilfe im Lockdown : Tausende NRW-Firmen warten auf Hilfe

Düsseldorf Noch immer warten Firmen auf die November- und Dezemberhilfen. Bund und Land streiten, wer schuld ist. Das NRW-Wirtschaftsministerium betont, der Bund habe erst im Januar die nötige Software zur Verfügung gestellt.

Die Not spiegelt sich in den Zahlen des NRW-Wirtschaftsministeriums wieder: Danach wurden bis jetzt erst 94 Prozent der 63.300 Anträge von NRW-Firmen auf Novemberhilfe bewilligt. Von den 60.700 Anträgen auf Dezemberhilfe sind gar erst 87 Prozent bewilligt. Das heißt über 11.000 Unternehmen in NRW warten weiterhin auf Geld, und nur ein Teil von ihnen hat Abschlagszahlungen erhalten. „Von Abschlagszahlungen aber können wir nicht leben“, heißt es etwa um Friseurhandwerk. Zumal man wegen der komplizierten Anträge den Steuerberater einschalten müsse, der meist sofort seine Leistungen abrechne.

Das NRW-Wirtschaftsministerium weist die Kritik des Bundes zurück: Der Bund habe den Ländern erst Mitte Januar (Novemberhilfe) beziehungsweise Ende Januar (Dezemberhilfe) die Software und Schnittstelle für die Antragsbearbeitung zur Verfügung gestellt. „Vorher waren uns die Hände gebunden“, sagte der Sprecher von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). „Hunderte Mitarbeiter in den Bezirksregierungen arbeiten seit Wochen mit Hochdruck an Bewilligungen, zahlen praktisch täglich zweistellige Millionenbeträge aus und haben auf diese Weise bereits annähernd 1,8 Milliarden Euro an November- und Dezemberhilfen an Unternehmen in Nordrhein-Westfalen überwiesen.“