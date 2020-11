Rückgang auch bei Lebensmitteln : Weniger ehrenamtliche Tafel-Helfer wegen Coronavirus

Die Tafeln in Deutschland leiden unter der Corona-Situatio (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Die Tafeln versorgen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Damit dies erfolgt, ist das Anpacken von Ehrenamtlern unverzichtbar. Wegen Corona gibt es aber nun einige Personalprobleme bei den Tafeln in ganz Deutschland.

Zeit schenken, Lebensmittel einsammeln und diese an Menschen verteilen - all das machen bei den Tafeln in Deutschland meist Ehrenamtliche, oft ältere Menschen. Und gerade die blieben 2020 aufgrund der Corona-Pandemie öfter zu Hause: „Mehr als zwei Drittel unserer Freiwilligen sind im Rentenalter und gehören damit zur Corona-Risikogruppe“, sagte der Tafel-Deutschland-Vorsitzende Jochen Brühl der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben daher zur Zeit einen Rückgang der aktiven Ehrenamtlichen zu verzeichnen.“