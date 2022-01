Symptome im Vergleich : So unterscheiden sich eine Erkältung, die Grippe und Corona

Service Nicht jeder Husten bedeutet Covid-19, nicht jedes leichte Fieber muss Vorbote der Grippe sein. Viele Symptome solcher Infekte sind unspezifisch und ähneln sich. Aber es gibt auch Unterschiede. Ein Überblick.

Die echte Grippe (Influenza) wird durch Influenzaviren verursacht. Sie sind eingeteilt in die Klassen A, B und C, wobei wir es bei der saisonalen Grippe meist mit Vertretern der Gruppe A oder B zu tun bekommen. Für Covid-19 ist das Coronavirus Sars-CoV-2 der Verursacher. Es gilt als deutlich ansteckender als die Grippeerreger, seine Basis-Reproduktionszahl liegt bei 2 bis 2,5 (Quelle: Vaccines today), das ist in etwa doppelt so hoch wie beim Influenzaerreger.