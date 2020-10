Möglicher Superspreader-Vorfall auf Sylt : Mehr als 100 Gäste müssen nach Party auf Corona getestet werden

Westerland In einer Sylter Bar feierte auch ein Corona-Infizierter mit. Jetzt müssen mehr als 100 Gäste getestet werden, um einen möglichen großen Ausbruch schnell zu verhindern.

Insgesamt haben sich 102 Gäste beim Gesundheitsamt gemeldet. „Davon ist der Großteil Sylt er“, sagte eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland am Montag. 83 der 102 Personen stammen von der Insel. Sie sollten voraussichtlich noch am Montag getestet werden. Ergebnisse werden am Mittwoch erwartet. Für die übrigen Gäste sind deren örtliche Gesundheitsämter zuständig.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes in Husum hatte der Infizierte vor dem Auftreten erster Symptome und einem Test das „American Bistro“ in Westerland besucht. Nach seiner Erinnerung seien dort in der Nacht zum 4. Oktober 70 bis 100 Menschen anwesend gewesen. Das Amt bat daraufhin alle Personen, die sich in jener Nacht ab 23.30 Uhr in dem Lokal aufgehalten haben, sich über die Hotline 0800 200 66 22 oder per E-Mail zu melden.