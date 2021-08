Internationale Studie : Tausende Todesfälle durch AHA-Regeln verhindert

Tübingen Ein deutsch-israelische Forscherteam hat herausgefunden, dass die Abstands- und Hygieneregeln in Deutschland Tausenden Menschen das Leben gerettet haben.

Die AHA-Regeln haben in Deutschland laut einer internationalen Studie offenbar Tausende Todesfälle durch andere Atemwegserkrankungen neben Covid-19 verhindert. Die sogenannte Übersterblichkeit liege bei 40.000, „das sind viel weniger als die 90.000 offiziell gemeldeten Toten durch Covid-19“ seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, sagte der Wissenschaftler Dmitry Kobak von der Universität Tübingen am Dienstag. Wahrscheinlich seien die Sterbezahlen bei anderen Atemwegserkrankungen während der Wintermonate gesunken.

Bei 50 zusätzlichen Toten pro 100.000 Einwohnern weise Deutschland in der Pandemie zudem eine viel geringere Übersterblichkeit auf als die Nachbarländer Niederlande (110), Belgien (140), Frankreich (110), Schweiz (100), Österreich (110), Tschechien (320) und Polen (310), teilte das Forscherteam der Universität Tübingen und der Hebräischen Universität Jerusalem mit. In anderen Ländern wie etwa Australien und Neuseeland sei die Sterblichkeit während der Pandemie sogar unter das sonst übliche Level gesunken. Die Forscherinnen und Forscher vermuten hier ebenfalls, dass dies an den Abstands- und Hygieneregeln liegt.