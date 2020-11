Gewerkschaftsstudie : Corona verbreitert Kluft zwischen arm und reich

Düsseldorf Das Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stuftung hat festgestellt, dass Menschen mit niedrigeren Einkommen in der Pandemie fast doppelt so häufig von wirtschaftlichen Einbußen betroffen sind. Die Krise verschärfe gesellschaftliche Ungleichheit, heißt es.

