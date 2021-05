Studie zu Langzeitfolgen : 60 Prozent der Covid-Patienten haben noch Monate nach Erkrankung Beschwerden

Ein von einer Corona-Erkrankung genesener Patient bekommt in einer Lungentest-Kabine in einer Rehaklinik die Lungenfunktion gemessen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Paris Mehr als die Hälfte der in einer Studie begleiteten Patienten leiden auch noch ein halbes Jahr nach der Infektion an Symptomen, darunter Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Atembeschwerden. Dabei spielt auch die anfängliche Krankheitsschwere eine Rolle.

Auch ein halbes Jahr nach einer Covid-19-Erkrankung leiden einer Studie zufolge 60 Prozent von im Krankenhaus behandelten Patienten weiterhin an mindestens einem Symptom der Virusinfektion. Am häufigsten seien die Menschen von Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Atembeschwerden betroffen, hieß es in einer am Montag im Fachmagazin „Clinical Microbiology and Infection“ veröffentlichten französischen Studie. In diese flossen die Daten von 1137 Krankenhaus-Patienten ein.