Streit um Genesenen-Status : Kanzler hält an RKI-Chef Wieler fest

Kanzler hält an RKI-Chef Wieler fest

Berlin Die FDP kritisiert Lothar Wieler. Hintergrund ist die plötzliche Volte beim Genesenen-Status. Auch wegen der PCR-Tests gibt es Ärger. NRW drängt auf Anpassung. Die Grünen hingegen loben den RKI-Chef für seine Arbeit in der Pandemie.

Noch ist die Omikron-Welle nicht gebrochen, doch die Ampelkoalition streitet um das Ende der Beschränkungen. Höhepunkt ist nun eine Debatte um die Zukunft des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler . Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai deutet eine mögliche Ablösung des 60-Jährigen an. „Des Vertrauens der FDP kann sich Herr Wieler aber aufgrund dieser neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt, nicht mehr sicher sein“, sagte Djir-Sarai dem „Spiegel“.

Auslöser ist die Verkürzung des Genesenenstatus, den das RKI überraschend von sechs auf nun drei Monate herabgesetzt hatte. Das RKI habe den Zeitraum „quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung“ reduziert, kritisierte der FDP-Politiker. Damit waren viele Genesene über Nacht nicht mehr berechtigt, Geschäfte, Restaurants oder Bäder zu besuchen, in denen die 2G-Regel gilt.

Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sprangen Wieler hingegen bei. Beide zollten dem RKI-Chef auf Twitter Respekt für seine Arbeit und lobten dessen Expertise und Leistung in der Pandemie. Auch Kanzler Scholz sprach Wieler am Samstag über eine Regierungssprecherin das Vertrauen aus.

Lothar Wieler, der Tiermedizin studiert und seinen Schwerpunkt in der Mikrobiologie hat, ist seit dem Jahr 2015 Präsident des Robert-Koch-Instituts. Seit zwei Jahren steht in der ersten Reihe der Corona-Bekämpfer. Gerade erst kritisierte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Wielers Warnungen vor Weihnachten als übertrieben: „Herr Wieler ist häufig im Alarmmodus. Wenn man aber immer wieder den Weltuntergang ausruft, wenden sich die Bürger irgendwann ab. Wir müssen ihnen vielmehr eine Perspektive geben“, sagte KBV-Chef Andreas Gassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt dagegen wie Wieler davor, bisherige Erfolge zu verspielen, insbesondere beim Schutz von Älteren. „Wenn wir jetzt zu früh lockern, riskieren wir eine Verlängerung der Welle“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“. Foto: dpa