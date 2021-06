1700 Fälle bei Abschlussfahrten : Streit um Corona-Zwangsquarantäne für Schüler auf Mallorca

Studenten stehen auf ihren Balkonen im Hotel „Palma Bellver“, in dem sie zu Quarantäne-Zwecken einquartiert sind. Foto: dpa/Clara Margais

Palma Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler wurden in einem Hotel auf Mallorca unter Quarantäne gestellt. Laut einem Gerichtsurteil dürfen negativ Getestete das Hotel verlassen. Insgesamt sind inzwischen bis zu 5000 Menschen von der Massenansteckung und der anschließenden Quarantäne betroffen.

Auf Mallorca ist heftiger Streit über die Corona-Zwangsquarantäne für mehr als 200 Schüler entbrannt. Die Regionalregierung hatte die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus verschiedenen spanischen Regionen in ein Hotel eingewiesen, weil sie positiv getestet wurden oder engen Kontakt zu Infizierten hatten. Ein Verwaltungsgericht in Palma entschied am Mittwoch jedoch, dass alle 181 negativ Getesteten das Hotel verlassen dürfen.

Hingegen müssen 51 infizierte Schüler – einige davon noch minderjährig – in dem Hotel bleiben. Dies berichteten die Regionalzeitung „Diario de Mallorca“ und andere Medien unter Berufung auf die Justiz. 16 weitere werden in Krankenhäusern der Insel behandelt.

Lesen Sie auch Maßnahme ist rechtswidrig : Streit um Corona-Quarantäne für 249 Schüler auf Mallorca

Insgesamt wurden bis Mittwoch nach Abiturfahrten von verschiedenen Abschlussjahrgängen auf die Mittelmeerinsel in ganz Spanien rund 1700 Corona-Fälle gemeldet. Alle Infizierten – die meisten hatten die Insel vor Bekanntwerden der Massenansteckung verlassen – und auch etwa 5000 Kontaktpersonen sind nun in Quarantäne.

Auf Mallorca wurden die betroffenen jungen Leute zunächst fast alle im Hotel „Palma Bellver“ untergebracht, das eigens für Quarantänezwecke von den Behörden angemietet wurde. Am Mittwoch wurden aber auch in Alcudia im Norden der Insel 21 Jugendliche aus Katalonien isoliert, die als Kontaktpersonen eines Infizierten gelten. Ob das Urteil auch für sie gilt, war zunächst nicht bekannt.

Viele Jugendliche hatten in sozialen Medien und mit Transparenten an den Balkonen ihrer Hotelzimmer gegen die zehntägige Quarantäne protestiert. Sie sprachen von „Entführung“. Zwei männliche Schüler hatten am Dienstagabend sogar ohne Genehmigung das „Palma Bellver“ verlassen. Der TV-Sender „Antena 3“ filmte die Flucht. Eine Frau, die die beiden begleitete, rief in die Kamera: „Sie gehen, weil sie frei sind. Punkt.“ Die Polizei bestätigte den Zwischenfall.

Einer der beiden Jugendlichen sei wenige Stunden später freiwillig ins Hotel zurückgekehrt, schrieb „Diario de Mallorca“. Der zweite sei ebenfalls identifiziert und bei einem Tutor untergebracht. Die Staatsanwaltschaft hatte die Zwangsquarantäne im Hotel zuvor als rechtswidrig bezeichnet. Die regionale Gesundheitsbehörde habe alle Schüler unter Generalverdacht gestellt, ohne von Fall zu Fall darzulegen, wie es zu einer Infektion gekommen sein könnte.

Viele der jungen Spanier steckten sich mutmaßlich auf einer Fähre zu der Insel sowie bei Partys in Hotelzimmern und an Stränden und einem Konzert in der Stierkampfarena von Palma an. Die Corona-Zahlen steigen in dem 47-Millionen-Einwohner-Land nach längerer Zeit wieder. Die 7-Tage-Inzidenz liegt wieder bei fast 58. Sorgen bereitet auch die starke Ausbreitung der als besonders ansteckend geltenden Delta-Variante des Virus im Nachbarland Portugal.

(c-st/dpa)