„Ruby Princess“ : Streit in Australien nach Corona-Fällen auf Kreuzfahrtschiff

Canberra Nach dem Anlegen eines Kreuzfahrtschiffs mit Corona-Infizierten schieben sich in Australien Politiker und Behörden gegenseitig die Schuld für die Virusausbreitung im Land zu. Auf die Mitreisenden der „Ruby Princess“ sollen fünf Prozent der landesweiten Fälle zurückgehen.

Mindestens 130 der Mitreisenden auf dem Kreuzfahrtschiff „Ruby Princess“ wurden positiv getestet, eine 77 Jahre alte Passagierin ist gestorben - wohl an der vom Virus verursachten Krankheit Covid-19. Die Zahl der Infizierten an Bord entspricht zehn Prozent der bestätigten Coronavirus-Fälle im Bundesstaat New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist. In ganz Australien gab es am Mittwoch mehr als 2250 Fälle.