Aus dem Home Office : Streetart-Künstler Bansky zeigt neues Kunstwerk

London Der mysteriöse Streetart-Künstler hat ein Badezimmer zu seinem neuen Kunstprojekt gemacht. Jetzt hat er ein Foto seines neuesten Werks auf Instagram veröffentlicht.

Auch Banksy ist demnach während der Corona-Pandemie aufs Arbeiten im Home Office umgestiegen. Auf Instagram postete der Brite ein Bild, auf dem er mehrere Ratten an die Wand gemalt hat. Die herumstehenden Gegenstände sind so arrangiert, dass es so aussieht, als hätten die Ratten diese Unordnung verursacht. Darunter schreibt Banksy: „Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite.“