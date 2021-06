Experten geben keine generelle Empfehlung : Stiko: Vorerkrankte Kinder impfen

Düsseldorf Die Impfkommission laviert und gibt nur eine eingeschränkte Empfehlung ab. Dabei gibt es eine EU-Zulassung. Kinderärzte in Nordrhein bieten daher auch Impfungen für alle ab 12 an, wenn Eltern und Kinder dies möchten.

Kinderärzte und Politiker sind entsetzt. Denn die Europäische Arzneiagentur Ema hat den Impfstoff ausdrücklich für alle Kinder ab 12 Jahren zugelassen. Der Impfstoff sei sehr wirksam, betonte Ema-Experte Marco Cavaleri unlängst. Er verwies auf Studien mit mehr als 2000 Kindern: In der Gruppe, die den Biontech-Impfstoff erhalten habe, sei kein Kind an Covid-19 erkrankt. In der Vergleichsgruppe seien dagegen 16 Kinder erkrankt. Zugleich hätten die Jugendlichen den Impfstoff sehr gut vertragen. Bei der Sicherheit und Verträglichkeit gebe es keine Unterschiede zu jungen Erwachsenen. Wie Erwachsene sollten die Kinder zwei Dosen erhalten und das auch in gleicher Menge wie Erwachsene. In Deutschland wird bei Biontech-Impfungen sechs Wochen Abstand empfohlen.