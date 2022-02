NRW hofft auf 350.000 Dosen : Stiko empfiehlt Novavax - das muss man wissen

Düsseldorf Die Ständige Impfkommission empfiehlt für Erwachsene die Impfung mit Novavax. Der neue Impfstoff soll ab 21. Februar ausgeliefert werden. Konkurrent Valneva setzt auf die Auslieferung ab April.

Wer bekommt den Impfstoff als erstes? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kann sich vorstellen, das Mittel bevorzugt an Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheime zu geben. Es könnte gerade im Gesundheitsbereich eine Brücke für die noch Ungeimpften sein, sagte Laumann unlängst im Landtag. Daher sei sein Bestreben, den Impfstoff zunächst in Einrichtungen des Gesundheitswesens einzusetzen, falls er am Anfang knapp sein sollte. Weiterer Vorteil: Das könnte auch die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Krankenhäusern und vor allem Pflegeeinrichtungen erleichtern.