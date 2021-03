Chef der Ständigen Impfkommission : „Vielleicht können wir Ende des Jahres mit der Impfung beginnen“

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, ist überzeugt, dass es bald einen Corona-Impfstoff für Kinder geben wird. Fraglich sei aber, ob das in diesem Jahr noch etwas wird.

„Ich bin sicher, dass es einen Impfstoff für Kinder geben wird. Derzeit untersuchen die Hersteller in Studien, wie ihre Mittel bei Kindern wirken“, sKostenpflichtiger Inhalt agte Mertens in einem Interview mit unserer Redaktion. Allerdings geht der Stiko-Chef davon aus, dass sich die Impfungen der Kinder bis in das Jahr 2022 hinziehen.



„Ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr noch etwas wird“, sagte er. „Vielleicht können wir Ende des Jahres mit der Impfung der Kinder beginnen.“Mertens betonte die hohe Bedeutung der Kinder-Studien. „Diese Studien sind sehr wichtig, schließlich geht es um die Impfung gesunder Kinder, wovon die allermeisten auch ohne Impfung keine Symptome oder keinen schweren Verlauf haben würden. Zudem wissen wir, dass die Nebenwirkungen oft umso stärker sind, je jünger die Menschen sind.“