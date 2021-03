Stiko-Chef Mertens : „Impfstoff-Liefertermine lassen sich nicht immer halten“

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, erwartet eine deutliche Ausweitung der Impfstoff-Lieferungen. Zugleich warnt er vor Illusionen.

„Nach Daten aus dem Bundesgesundheitsministerium wird es einen deutlichen Anstieg bei den Lieferungen geben“, Kostenpflichtiger Inhalt sagte er im Interview mit unserer Redaktion . Zuvor hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz von künftig zehn Millionen Impfdosen pro Woche gesprochen. Zugleich warnte der Stiko-Chef vor Illusionen: „Diese Impfstoffe sind aber nun einmal ein molekularbiologisches Produkt. Wenn nur eine einzelne Impfstoffcharge durch das Paul-Ehrlich-Institut nicht zugelassen wird, gerät der Lieferplan durcheinander. Fixe Termine lassen sich in der Realität nicht immer halten.“

Zugleich hofft Mertens darauf, dass bei der großen Priorisierungsgruppe 3 auch die Hausärzte ins Geschehen eingreifen können: „Ich hoffe, dass bis dahin die Hausärzte in das Impfen eingebunden sind. Den Ärzten traue ich zu, dass sie abschätzen können, wer von ihren Patienten das höchste Risiko hat. Die Priorisierung innerhalb einer Stufe kann man nicht von Staats wegen organisieren.“

Mertens will keine Prognose wagen, bis wann alle Deutschen geimpft sind: „Ich hoffe zumindest darauf, dass wir die Lage bis Herbst so weit im Griff haben, dass der Effekt der Impfungen deutlich sichtbar wird. Bereits jetzt stellen wir einen massiven Abfall von schweren Erkrankungen und Todesfällen in den Alten- und Pflegeheimen fest.“