Kampf gegen Corona : Gates-Stiftung spendet armen Ländern 150 Millionen Dollar

Washington Im Kampf gegen das Coronavirus unterstützt die Stiftung von Bill und Melinda Gates arme Länder mit einer Millionenspende. Zugleich rief die Stiftung zu einer internationalen Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffes auf.

Die Stiftung stelle weitere 150 Millionen Dollar zur Verfügung, um die internationalen Bemühungen zu unterstützen, sagte Suzman. Ein Großteil des Geldes solle für die Entwicklung von Covid-19-Tests, die therapeutische Behandlung und Impfstoffe aufgewendet werden und sicherstellen, dass alles weltweit verfügbar sei. Ein Teil des Geldes solle den ärmsten Ländern in Südasien und im südlichen Afrika helfen, in denen es für den Kampf gegen das Corona-Virus an Material, Ausrüstung und Infrastruktur fehlt. Die Gates-Stifftung hatte bereits im Februar 100 Millionen Dollar gespendet.

Die Stiftung von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner Frau Melinda ist der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach den Vereinigten Staaten und der größte private Unterstützer der Organisation. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag den Stopp der US-Beitragszahlungen an die UN-Organisation bekanntgegeben, was weltweit für scharfe Reaktionen sorgte. Trump warf der WHO "Missmanagement" und Einseitigkeit zugunsten Chinas vor.