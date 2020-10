Steigende Corona-Zahlen : Frankfurt überschreitet Warnstufe

Frankfurt/Main Nun hat auch Frankfurt am Main den wichtigen Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten: Der Wert schnellte auf 59,1 hoch. Die Stadt hat bereits zuvor reagiert.

Das teilte Hessens größte Stadt am Donnerstag mit. Die aktuelle Inzidenz liege bei 59,1, heißt es in einer Allgemeinverfügung, die die Stadt erließ. Damit sei die Eskalationsstufe rot des Landes Hessen eingetreten. Deshalb sei eine Verringerung der Kontaktdichte erforderlich.

In Frankfurt ist von Freitag an eine Sperrstunde zwischen 23.00 und 6.00 Uhr geplant - ursprünglich sollte sie von 22.00 Uhr an gelten. Das hat der Corona-Verwaltungsstab der Stadt am Donnerstag beschlossen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsdezernats mitteilte. Damit reagiere Frankfurt auf entsprechende Beschlüsse der Städte Offenbach und Berlin.