Steigende Corona-Zahlen : Discos und Nachtclubs in den Niederlande schließen wieder

Amsterdam Angesichts des rasanten Anstiegs der Fallzahlen wegen der Delta-Variante verschärft die niederländische Regierung die Beschränkungen im Land wieder. Am Freitag meldeten die Behörden 7000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden.

"Im Moment schießen die Infektionsraten in die Höhe, hauptsächlich wegen der hochansteckenden Delta-Variante", sagte Rutte. Die Zahl der Neuinfektionen in den Niederlanden war in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen: Am Freitag meldeten die Behörden 7000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden.