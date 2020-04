Standortdaten aus 131 Ländern : Google veröffentlicht Daten zum Verhalten in Corona-Krise

Oakland Wie verändern sich die Standortdaten von Google-Nutzern während der Corona-Krise? Der Suchmaschinenanbieter hat Daten aus 131 Ländern veröffentlicht.

Der weltgrößte Suchmaschinenanbieter Google gibt Einblick in das Verhalten der Menschen in der Corona-Krise. Am Donnerstag veröffentlichte die Tochter des US-Konzerns Alphabet Analysen von Standortdaten in 131 Ländern. Google zufolge sollen die Informationen aufzeigen, inwieweit die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie, beispielsweise Ausgangsbeschränkungen eingehalten, werden.