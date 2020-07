Lokale Corona-Ausbrüche : Städtetag für sehr enge Begrenzung der Corona-Einschränkungen

Berlin Der Deutsche Städtetag hat den Beschluss von Bund und Ländern für lokale Reisebeschränkungen bei Corona-Ausbrüchen begrüßt. Es sei gut, möglichst ortsgenau, flexibel und wirksam handeln können, um Infektionsketten zu unterbrechen, sagt Städtetagspräsident Burkhard Jung.

Bisher sei es mit viel Engagement und hoher Kompetenz der Gesundheitsämter gelungen, Infektionsherde schnell und vor Ort unter Kontrolle zu bringen, so Jung. „Die Städte werden alles tun, dass es so bleibt. Solche Regeln dienen dem Schutz der Menschen auch in Nachbargemeinden und der Region.“ Ein möglichst zielgenauer lokaler Lockdown treffe die betroffenen Menschen hart. „Umso wichtiger ist es, diese Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht zusätzlich auszugrenzen. Was sie dann brauchen, sind Zeichen der Solidarität und Empathie.“