Tübinger Modellversuch : Eine Öffnungsstrategie für erfolgreiche Städte

Menschen sitzen bei gutem Wetter in einem Biergarten. Dank des Tagestickets sind Besuche in der Außengastronomie in Tübingen möglich. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Meinung Düsseldorf Mit Schnelltests und strengen Hygieneauflagen können sich Städte und Kreise bei ihren Landesregierungen für einen Corona-Modellversuch bewerben. Das könnte ein Weg aus dem Dauer-Lockdown sein.

Es klingt wie ein Märchen. In Tübingen (Inzidenzzahl: 65,2) können Menschen einkaufen gehen, Konzerte besuchen oder in einem Café einen Kuchen genießen. Voraussetzung: ein negatives Ergebnis bei einem Corona-Schnelltest und der Personalausweis. Auch Rostock (Inzidenz: 31,1), Münster (62,8) oder der Rheinkreis Neuss (89) wollen sich an einem solchen Modellversuch beteiligen. Andere Städte wie Mönchengladbach (83,9) überlegen noch. Im jüngsten Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin sind ausdrücklich Modellprojekte vorgesehen, die mit strengen Hygieneauflagen und Schnelltests ausgewählten Kommunen eine Öffnung ermöglichen sollen.

Angesichts steigender Infektionszahlen ist ein solches Vorgehen nicht ganz unproblematisch. Aber es ist ein Versuch, das ständige Hin und Her von flächendeckenden Lockdowns und Lockerungen zu durchbrechen. Wenn es gut von Wissenschaftlern und Gesundheitsbehörden begleitet wird, ist es sogar verantwortungsvoll. Die Kassandra-Rufe des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach sind hier ausnahmsweise mal nicht angebracht.

Der Tübinger Modellversuch, bei dem an neun Stellen in der Innenstadt kostenlose Schnelltests ausgegeben werden, hat gezeigt, dass dieser Weg nicht gratis zu haben ist. In der schwäbischen Universitätsstadt hat er bei 30.000 wöchentlichen Tests rund 450.000 Euro gekostet. Das ist nicht billig, aber andererseits kommen Handel und Gastronomie wieder in Schwung, davon profitieren auch die Kommunen über die Mehrwert- und Einkommensteuer. Um ein Hoffnungszeichen zu setzen, sollte das Land die möglichen Bewerber gut prüfen, aber auch genau beobachten. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass keiner der Beteiligten die neue Offenheit für eine schrankenlose Freiheit nutzt. Wer foul spielt, muss streng bestraft werden.