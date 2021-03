„Kein Spielraum für Öffnungen“ : Städte- und Gemeindebund hält verschärften Oster-Lockdown für „richtigen Ansatz“

Berlin Die Fortsetzung und teilweise Verschärfung der Maßnahmen mache den Ernst der Lage für die Bevölkerung deutlich, so der Spitzenverband. Kritik gibt es jedoch an der Schnelltest-Strategie.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die Beschlüsse von Bund und Ländern für einen verschärften Lockdown über Ostern. Es sei der richtige Ansatz, „dass sich Bund und Länder nicht ausschließlich darauf beschränkt haben, die Lockdown-Regelungen fortzuschreiben oder zu verschärfen. Der beschlossene verschärfte Lockdown an Ostern kann die Welle brechen und ist ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, wie ernst die Lage ist“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Deutschland stehe am Beginn der dritten Welle, die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder deutlich an. „Für flächendeckende Öffnungen gibt es leider keinen Spielraum“, betonte Landsberg. Es sei dringend notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Entwicklung zu bremsen.