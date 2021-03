Beliebter Treffpunkt : Stadt Köln sperrt nachts und feiertags Rheinboulevard

Köln Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln ist zuletzt auf knapp 130 gestiegen. Die Stadt verschärft daher die Maßnahmen im öffentlichen Raum. Besonders der Rheinboulevard ist ein beliebter Treffpunkt bei schönem Wetter.

Aus Infektionsschutzgründen sperrt die Stadt Köln nachts und an den Feiertagen den beliebten Treffpunkt Rheinboulevard. Da sich dort bei guter Wetterlage zahlreiche Menschen auch in Gruppen aufhielten, sei die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln faktisch unmöglich, teilte die Stadt am Dienstag mit. Daher habe man sich entschieden, den Treffpunkt am Rheinufer ab Mittwochabend unzugänglich zu machen.