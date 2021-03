Russischer Corona-Impfstoff auf dem Vormarsch : Was kann Sputnik V?

Was kann Sputnik V?

Auch die Slowakei hat Sputnik V bestellt. Kisten der ersten Lieferung des russischen Impfstoffes Sputnik V wurden am Flughafen Kosice ausgeladen. Foto: dpa/Frantisek Ivan

Sputnik V, der russische Impfstoff gegen Sars-CoV-2, strebt nach Europa. Die Fachpresse bescheinigt dem Wirkstoff eine hohe Wirksamkeit. Deutschland könnte sogar demnächst Produktionsstandort werden. Fragen und Antworten zur Vakzine.

Der russische Corona-Impfstoff mit dem Kurznamen „Sputnik V“ drängt auf den Weltmarkt. Als erstes Land in der EU hat nun Ungarn die Vakzine eingekauft – in Eigenverantwortung. Auf eine Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA wollte man dort nicht länger warten. Auch die tschechische Regierung hat bereits Interesse an Sputnik V signalisiert. Wir beantworten Fragen rund um die Vakzine.