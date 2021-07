Land soll investieren : SPD fordert Luftfilter in allen Kitas in NRW

SPD fordert Luftfilter in allen Kitas in NRW

Ein Luftfilter steht in einem Klassenraum an der Grundschule. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Alle Kindergärten brauchen aus Sicht der nordrhein-westfälischen SPD-Opposition schleunigst Luftfilter zum Schutz gegen das Coronavirus. Die Kita-Träger hätten dafür nicht die Mittel, das Land sei jetzt gefragt.

Zuallererst müsse in Gruppen- und Schlafräumen für die Installation von Luftfiltern gesorgt werden, forderte der familienpolitische Sprecher der Fraktion, Dennis Maelzer, am Mittwoch in Düsseldorf. Die Kita-Träger hätten nicht die Mittel, um diese wichtige Aufgabe zu stemmen. Daher solle die Landesregierung sich zentral um zügige Ausschreibungen und Beschaffung kümmern, sagte Maelzer. „Luftfilter sind eine Investition in die Zukunft.“