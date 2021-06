Kurz vor Urlaubssaison : Spanien öffnet seine Grenzen für Touristen

Urlauber dürfen zurück an die spanischen Strände. Das Land öffnet die Grenzen für geimpfte Urlauber und erleichtert die Einreise für Ungeimpfte. Foto: dpa/Clara Margais

Madrid/Malaga Das Touristenland Spanien ist auf die Gäste aus aller Welt angewiesen - und öffnet nun kurz vor Beginn der Hochsaison für Urlauber seine Grenzen. Nun dürfen Geimpfte aus aller Welt wieder einreisen.

Nach monatelangen Corona-Beschränkungen hat Spanien am Montag seine Grenzen für Geimpfte aus aller Welt geöffnet. Als weitere Erleichterung müssen nicht-geimpfte Urlauber aus Europa bei ihrer Einreise nicht mehr einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen - der deutlich billigere und schnellere Antigen-Test reicht ab sofort. Mit diesen Lockerungen will die zweitwichtigste Urlaubsdestination der Welt ihren so wichtigen Tourismussektor endlich wiederbeleben. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen wieder an Spaniens Küsten anlegen.

Überschattet wird die Öffnung allerdings durch fortbestehende Einschränkungen auf Seiten der wichtigen Touristen-Herkunftsländer Deutschland und Großbritannien. Das Vereinigte Königreich, aus dem normalerweise die meisten ausländischen Urlauber kommen, stuft Spanien weiterhin als Risikogebiet ein. Spanien-Rückkehrer müssen daher in Großbritannien mindestens fünf Tage lang in Quarantäne.

Spaniens Tourismusministerin María Reyes Maroto hatte dazu am Freitag erklärt, sie könne die Entscheidung der britischen Regierung "nicht verstehen". Wenigstens für Gebiete mit niedrigen Corona-Inzidenzwerten wie die Balearen und die Kanaren hätte London aus ihrer Sicht grünes Licht geben sollen. Die britische Regierung will ihre Einstufung allerdings erst in drei Wochen überprüfen.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnt weiter vor nicht notwendigen touristischen Reisen in einige spanische Regionen, darunter Madrid, Andalusien mit Ferienzielen wie Granada, Sevilla und der Costa del Sol, Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona und das Baskenland mit Küstenstädten wie San Sebastián. Diese Regionen werden weiterhin als Risikogebiete eingestuft. Von Reisen in mehrere andere spanische Regionen, darunter Mallorca und die übrigen Balearen-Inseln, sowie die Kanaren und Valencia, rät das Auswärtige Amt ab.

"Spanien ist ein sicheres Reiseziel", versicherte Gesundheitsministerin Carolina Darias vor der Grenzöffnung ihres Landes. Spanien sei "dabei, seine globale Führungsrolle im Tourismus wiederzuerlangen".

2022 war die Zahl der Urlauber in Spanien wegen der Corona-Pandemie um 77 Prozent zurückgegangen. 2019 hatte das Land mit seinen Mittelmeer- und Atlantikküsten noch 83,5 Millionen Besucher aus aller Welt willkommen geheißen. Zwischen Januar und Ende April 2021 waren es nach offizieller Statistik lediglich rund 1,8 Millionen ausländische Touristen.

Der Vorsitzende des spanischen Reisebüro-Verbandes Unav, José Luis Prieto, verspricht sich von den nun in Kraft getretenen Lockerungen eine "spektakuläre Erholung" der Branche. In den vergangenen drei Wochen habe es viele Anfragen aus "Großbritannien, Frankreich oder Deutschland, den drei wichtigsten Märkten" für Spaniens Tourismussektor, gegeben. In der andalusischen Stadt Málaga etwa standen am Montag die Landungen von rund 20 Flügen etwa aus Berlin, Frankfurt oder London auf dem Plan.

Für Spanien geht es um viel. Vergangenes Jahr gehörte es zu den westlichen Volkswirtschaften, die am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen waren. Das spanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte 2020 um 10,8 Prozent.

(june/AFP)