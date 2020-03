Madrid und Barcelona : Die Isolation der Obdachlosen in der Coronavirus-Krise

Barcelona Während die spanischen Behörden die Öffentlichkeit auffordern, in der Wohnung zu bleiben, bleiben einige Menschen auf der Straße. Denn diese ist für die etwa Tausend Obdachlosen in Madrid und Barcelona zum Zuhause geworden. Ihre Lage ist prekär.

Durch die Entscheidung der Regierung für eine Ausgangssperre wurden Läden geschlossen, Bürogebäude geräumt, ganze Städte sind Tag und Nacht weitgehend wie leer gefegt. In Spanien gibt es weltweit gesehen die viertmeisten Fälle des neuen Coronavirus. Im sonst wirbeligen Barcelona heben Menschen mit Kisten und Decken, Matratzen oder Zelten die unheimliche Leere noch hervor. Auf Fußwegen und in Türeingängen geschlossener Geschäfte hat sich die obdachlose Bevölkerung der Stadt, etwa 1000 Menschen, während des nationalen Gesundheitsnotstands niedergelassen.

Die Behörden versuchen, so viele Obdachlose wie möglich von den Straßen zu bekommen, ohne sie in Gruppenunterkünfte zu bringen, wo das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus sogar größer sein könnte. In Madrid wurde das Messezentrum Ifema in eine provisorische Unterkunft mit 150 Betten umgewandelt. Eine alte Schule dient in Barcelona 56 Menschen als Unterkunft, weitere Betten sollen folgen.