Bei Reisen und beim Shoppen : Vollständig Geimpfte sollen laut Spahn Freiheiten zurückbekommen

Berlin Über mögliche Freiheiten, die Menschen zurückbekommen könnten, die gegen das Coronavirus geimpft sind, wird schon länger debattiert. Nun nennt Gesundheitsminister Jens Spahn konkrete Details. Dafür gibt es Zustimmung, aber auch Kritik.

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in den nächsten Wochen bestimmte Freiheiten zurückbekommen. „Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssen nach Einschätzung des RKI vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“ [kostenpflichtiger Inhalt]. Grundlage ist dem Bericht zufolge eine Auswertung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse durch das Robert Koch-Institut (RKI).