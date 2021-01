Nach Beratung mit Impf-Kommission : Spahn will Abstand zwischen Erst- und Zweit-Impfung nicht strecken

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Ständige Impfkommission um eine Überprüfung der bestehenden Impfpraxis gebeten. Die Ergebnisse sprächen aber gegen eine Veränderung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich gegen eine Ausdehnung des Zeitraums zwischen Erst- und Zweitimpfung gegen das Coronavirus gestellt. Die Hinweise der Ständigen Impfkommissionen sprächen dafür, dass man bei den Zulassungsbestimmungen des Stoffs von Biontech bleibe, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Diese verlangten eine Zweitimpfung innerhalb von drei bis maximal sechs Wochen.

In Deutschland hatte es Kritik am schleppenden Impfstart und fehlendem Stoff gegeben. Auch die am Mittwoch von der europäischen Arzneimittelbehörde bekanntgegebene Zulassung des Impfstoffs von Moderna wird an der Knappheit vergleichsweise wenig ändern. Bis Ende März werde es knapp zwei Millionen Dosen geben. Erste Lieferungen werden laut Spahn ab nächster Woche erwartet. Auch hier sind zwei Dosen pro Impfung notwendig. Insgesamt werden 2021 von Moderna über 50 Millionen Dosen erwartet.