Pläne von Mecklenburg-Vorpommern : Spahn warnt vor Abschaffung von Maskenpflicht in Geschäften

Berlin Das Land Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht beim Einkaufen abschaffen - und hofft dabei auf eine bundesweite Regelung. Doch das stößt auf Widerstand in mehreren Parteien.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor einer Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel gewarnt. Er verstehe zwar "die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität", schrieb Spahn am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Doch sei das Coronavirus "noch da". Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert sei, bleibe deshalb die Alltagsmaske geboten.

Ich verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität. Aber das Virus ist noch da. Wo in geschlossenen Räumen der nötige Abstand nicht immer gesichert ist, bleibt die Alltagsmaske geboten. So achten wir aufeinander und schützen uns gegenseitig. #COVID19

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte zuvor angekündigt, die Maskenpflicht in Geschäften abschaffen zu wollen. Wenn das Infektionsgeschehen in seinem Bundesland so gering bleibe wie derzeit, sehe er keinen Grund für die Maskenpflicht, sagte Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der "Welt am Sonntag". Er kündigte zugleich Gespräche mit anderen norddeutschen Bundesländern über ein einheitliches Vorgehen an. Die nordrhein-westfälische Landesregierung reagierte darauf allerdings zurückhaltend.