Bei zu geringer Impfquote : Spahn warnt vor zu vielen Infektionen im Herbst

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eindringlich für Impfungen geworben und vor Monaten mit vielen Neuinfektionen gewarnt. Wer einen guten Herbst und einen guten Winter mit möglichst wenigen Beschränkungen wolle, „der braucht eine hohe Impfquote“, so Spahn.

Entweder man werde geimpft oder man werde infiziert - „mit dem Risiko auch einer Folgeerkrankung“, sagte Spahn am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Das ist das, was wir sehen werden im Herbst und Winter, was wir im Vereinigten Königreich und anderen Ländern sehen. Da, wo nicht ausreichend geimpft ist, in den Bevölkerungsgruppen wird es sehr sehr viele Infektionen geben.“